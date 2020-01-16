أخبار مصر | انتفاضة برلمانية ضد وزيرة الصحة بعد حادث طبيبات المنيا: أداء سئ وقرارات عشوائية ومكتبها الإعلامي "مصيبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتفاضة برلمانية ضد وزيرة الصحة بعد حادث طبيبات المنيا: أداء سئ وقرارات عشوائية ومكتبها الإعلامي "مصيبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أداء سئ - قرارات عشوائية - لا مبالاة".. بهذه العبارات شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عقب الحادث الأليم الذي تعرض له ميكروباص طبيبات المنيا، الذي تسبب في وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، أثناء توجههم من محافظة المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف التابع للوزارة.

وأشار أعضاء البرلمان إلى أنه كان هناك بدائل أخرى لتدريب الأطباء بدلا من سفرهم، بالإضافة إلى عدم توفير وسيلة أمان لنقلهم، مطالبين بسحب الثقة من الوزيرة.

وفي محاولة منها لحفظ ماء الوجه، زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، صباح اليوم الخميس الطبيبات اللاتى يتلقين العلاج بمستشفى معهد ناصر عقب حادث السير الذى وقع صباح الأربعاء.