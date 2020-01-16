أخبار مصر | وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة 125 مسجدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة 125 مسجدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لصيانة وترميم المساجد.

وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة ربيع محمد عيسى مقيم شعائر بمديرية أوقاف بني سويف بناءا على الحكم القضائي الصادر بشأنه.

وأكدت الوزارة أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ونبهت جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف بني سويف على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.



اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس مبلغًا وقدره 33،674،203 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ومائتان وثلاثة جنيهات)، لصيانة وترميم عدد 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية و