أخبار مصر | بميزانية 350 مليار جنيه.. جهود جبارة للدولة للقضاء على العشوائيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بميزانية 350 مليار جنيه.. جهود جبارة للدولة للقضاء على العشوائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشكل العشوائيات نحو 40% من مساحة العمران في مصر، وتعاني من نقص المرافق والخدمات، إضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية، وانتشار القمامة، واليوم تعمل الحكومة على تطوير ورفع كفاءة المرافق بهذه المناطق مع تخصيص ميزانية تقدر بنحو 350 مليار جنيه، للمشروع المقرر استمراره على مدار 10 سنوات للقضاء على هذه العشوائيات.

وزادت الكثافة السكانية بشكل كبير على مدار العقود الماضية في غيبة من الدولة، ولم تعد مرافق البنية التحتية قادرة على استيعاب هذه الكثافات، وبدأت حوادث غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار، لذلك جاء قرار الدولة بتطوير كافة المناطق العشوائية الغير آمنة فى مختلف محافظات الجمهورية وإعلان مصر خالية من العشوائيات

وتوفير الحياة الكريمة لسكانها.



احتلت محافظة القاهرة المركز الأول بنصيب الأسد لوجود نحو 60 منطقة خطرة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة بها إلى 6 مليارات جنيه،وتأتي محافظة الإسماعيلية في المركز الثاني لتضم 27 منطقة خطرة و70 منطقة سكن غير ملائم و9 مناطق مهددة للصحة و5 مناطق حيازة غير مستقرة.

وتتضمنت محافظة أسوان على 4 مناطق خطرة، ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر تتضمنت على 3 مناطق خطرة لكل منهما.



وانتهت وزارة الإسكان من القضاء على 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية بمساندة الدولة، وجاء ذلك من خلال توفير 221307 وحدة سكنية بتكلفة 31 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 192 منطقة، وجاري العمل في 165 منطقة أخرى ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 197 ألفًا و800 وحدة، ووفقا للخطة الموضوعة مقرر الانتهاء من 200 ألف وحدة.