مصر | خدمات مرورية مكثفة تزامنا مع إغلاق شارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خدمات مرورية مكثفة تزامنا مع إغلاق شارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من الخدمات المرورية بمحيط شارع الهرم، تزامنا مع إغلاقه، حيث تم وضع العلامات الإرشادية والضوئية الدالة على وجود أعمال، كما تم تكثيف تواجد رجال المرور لسحب الكثافات المتوقعة، وتنظيم حركة السير ويأتي ذلك الإغلاق لاستكمال أعمال إنشاء مترو الأنفاق "الخط الرابع".

وتبدأ الأعمال في الساعة الـ ١٢ صباحا يوم الجمعة ١٧/١/٢٠٢٠، وتستمر لمدة ٣ أيام، على أن يكون الإغلاق بشكل جزئي وليس كلي، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية وعمل التحويلات المرورية لتنظيم حركة السير، وحسب الكثافات وتهيب إدارة المرور المواطنين باتباع تعليمات وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.