مصر | قرار هام من النائب العام بشأن وكالة الأناضول التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من النائب العام بشأن وكالة الأناضول التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.