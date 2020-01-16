مصر | إغلاق جزئي لشارع الهرم 3 أيام لاستكمال أعمال المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي لشارع الهرم 3 أيام لاستكمال أعمال المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الإدارة أنه سيتم اجراء غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى المطبعة بالإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 19/1/2020 وتبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.
وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالسادة المواطنين الإلتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنبًا للتكدسات والازدحام المروري.