مصر | حبس عاطل لسرقته إطارات السيارات ليلا بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لسرقته إطارات السيارات ليلا بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطل يدعى "م ع س"، "26 سنة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته إطارات السيارت ليلا "الاستبن"، أثناء وقوف السيارات أسفل المنازل، ويقوم بوضع حجر مكان الإطار داخل السيارة.

وأعترف المتهم أنه ارتكب 6 وقائع سرقات بنفس الأسلوب، وأرشد عن المسروقات داخل مخزن فى محل سكن، وأكد أنه يستقل سيارته الملاكى ويسير فى شوارع المدينة ليلا، ثم يتوقف أمام أى عمارة سكنية، ويضع سيارته بجوار السيارة المراد سرقة إطارها، ثم يحل "الاستبن" منها ويضع حجرا مكانه ثم يضع الاستبن فى سيارته ويهرب من المكان مسرعا.