مصر | إقالة وزيرة الصحة.. إحدى مصابات الكريمات: هددنا بالنقل لو اعتذرنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. إحدى مصابات الكريمات: هددنا بالنقل لو اعتذرنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت الدكتورة فاطمة، في تحقيقات النيابة، أن يوم الواقعة تحركت هي وزميلاتها الدكاترة المكلفين للقاهرة فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الـ7 ونصف، حدثت الواقعة.
وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في واقعة حادث "أطباء المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، فيما تسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.
وتسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها، الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.
واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها