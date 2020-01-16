شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بمطار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بمطار شرم الشيخ، وذلك عقب زيارة استمرت يومين.

وكان الرئيس السيسي شهد صباح اليوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

كما تفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.