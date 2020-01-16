شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من المناطق بأسوان لمدة 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه عن مناطق (الجزيرة حتى كلية الهندسة- الحكروب- الناصرية- أرض الجميلي- الحصايا- عزبة الوادي- تقسيمات الصداقة الجديدة- أطلس- البشارية- الشونة- وسط المدينة- شرق البندر حتى النفق- الكورنيش- جبل تقوق- الشيخ هارون- كيما غرب حتى عزبة الحدود- كسر الحجر)، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارا من العاشرة مساء الجمعة حتى الثامنة صباح السبت، وذلك للقيام بأعمال تركيب قواطع الكهرباء بمحطة مياه جبل تقوق.

وأهابت الشركة السادة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.