شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الأول للتنمية المستدامة بالأقصر بحضور وزيرتى الهجرة والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤتمر الأول للتنمية المستدامة " بمحافظة الاقصر بحضور كل من السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ويستمر حتى 19 يناير الجارى لدعم خطط الدولة 2030 فى مجال التنمية المستدامة وبمشاركة خبراء عالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أوضحت أن التنمية العمرانية في استراتيجية التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030 ،" لافته الى أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية تتمثل في زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا لافته الى أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 18/2019 وحده تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، تجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.