شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من المناطق بأسوان لمدة 10 ساعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق ( الجزيرة حتي كلية الهندسة - الحكروب - الناصرية - أرض الجميلي - الحصايا - عزبة الوادي - تقسيمات الصداقة الجديدة - أطلس - البشارية - الشونة - وسط المدينة - شرق البندر حتي النفق - الكورنيش - جبل تقوق - الشيخ هارون - كيما غرب حتي عزبة الحدود - كسر الحجر ) وذلك لمدة 10 ساعة إعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة وحتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020 وذلك للقيام بأعمال تركيب القواطع كهرباء بمحطة مياه جبل تقوق . وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لافته إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.

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