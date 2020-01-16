شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: تطوير 12 قرية من القرى الأشد احتياجًا خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إنه يجري العديد من اللقاءات الأسبوعية مع أبناء المحافظة، في جميع القرى والمراكز، لأن المواطن يهتم للغاية بأن يسمع المسؤول لشكواه.

وأكد «الداودي»، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أيديهم بيضاء في تطوير المحافظة بمختلف وشتى نواحي الحياة، حيث تشارك معهم جميع هيئات المحافظة في هذا التطوير، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة، سنتوجه لتطوير 12 قرية من قرى المحافظة الأشد احتياجًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن التطوير ليس بدهان بيت أو بناء سقف، لكن هناك خطة تنمية تشمل جميع نواحي الحياة داخل القرية، منها توفير مشروعات لشباب وأهالي القرية لكسب لقمة العيش عن طريق إنشاء مشاريع حرفية أو مهنية، كذلك سنهتم بتوفير المرافق داخل القرى لتكون نموذجية.