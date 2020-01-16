شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط «محرم بك».. طلب إحاطة لـ«مدبولي» لتشكيل لجان هندسية لفحص الكباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، لإعلان التفاصيل والملابسات والحقائق الكاملة التي تسببت في الانهيار الجزئي بكوبري محرم بك بوسط الإسكندرية، مطالبا بمحاسبة المقصرين.

وطالب «عامر» الحكومة بالإسراع في مراجعة الحالة الإنشائية للكبارى على مستوى الجمهورية للتأكد التام من سلامتها مع اجراء الصيانة للكبارى التي تحتاج إلى الصيانة بعد الانهيار الجزئى بكوبرى محرم بك وسط المدنية، وأكد أن عدم إجراء الصيانة الدورية للكبارى فيه خطورة على أرواح المواطنين.

واقترح بتشكيل لجنة هندسية محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لهذا الغرض، مشيدا بسرعة تحرك محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لموقع الهبوط الجزئى بكوبري محرم بك، وذلك بعد حدوثه مباشرة وكل الجهات المعنية، مطالبا المحافظ بتوجيه جميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال 24 ساعة، نظرا لأهمية الكوبرى الذي يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة إضافة إلى تكليفه للجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.