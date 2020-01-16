شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن قاعدة برنيس: «أعداء الوطن حالتهم مطيّنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومناورات «قادر 2020» بمثابة العيد للمصريين.

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وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية dmc، مساء الخميس، «أن المناورة البحرية والجوية والبرية التي شهدناها أمس، في أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط، وهي قاعدة برنيس، شيء يدعو للفخر».

وتابع: «مش عارف أعداء مصر بيقولوا إيه، حالتهم النفسية مطيّنة، لأنهم شاهدوا القوة الحقيقية لمصر».

وأشار إلى أن القصد من إظهار السلاح هو منع العدو من الاعتداء عليك، وإظهار القوة أمر من الأمور التي تتجنب بها استخدام القوة، وذلك لإجبار عدوك وإقناعه بأن يحترم نفسه.