شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: انتهاء 36 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بـ1.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم إنجازه بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغ 36 مشروعا بإجمالي تكلفة مليار و317 مليون جنيه، بنطاق المحافظة في الفترة من أول يوليو 2018 حتى يناير 2020.

وأضاف، في بيان، أن «الصرف الصحي ومياه الشرب على رأس أولوياته وأن المحافظة بكل أجهزتها لن تألو جهدا عن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين على مستوى المحافظة».

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ولفت إلى أن «مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تسير وفق جداول زمنية محددة وفقا لخطة الدولة وستتم دراسة البدء في إدخال الخدمة لقرى أخرى بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة».



وأكد المهندس رشدي عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من 31 محطة صرف صحي بإجمالي تكلفة مليار و10 ملايين جنيه بقرى طنبدي وميت مسعود وأجهور الرمل وسمادون وكفر عليم ومسجد الخضر والقناطرين وسبك الضحاك وبمم وشبراباص والعراقية وجريس وتلوانة ومنشأة شنوان ورملة الأنجب وكفر السنابسة ومنشأة بخاتي ودلهمو وكفر العرب وميت خلف وكفر زين الدين والعجايزة وشنشور والبرانية والكوادي وكفرعبده وبجيرم ودبركي وطه شبرا وكذا تأهيل المرحلتين الأولى والثانية بمنوف.

وأضاف تم الانتهاء من محطتي مياه بإجمالي تكلفة 29 مليونًا بناحية سنتريس وأبشيش، وكذا 3 محطات معالجة صرف صحي بإجمالي تكلفة 278 مليونًا بناحية شبين الكوم وأم خنان ومنشأة سلطان.