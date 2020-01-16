شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يحل مشكلة عامل مُضرِب عن الطعام بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
على هامش زيارته لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، عرف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإضراب أحد العاملين بالإدارة الصحية لمدينة مرسى علم عن الطعام منذ 48 ساعة، ويدعى «منصور عبدالسلام» الذي يعمل مراقبا صحيا بالإدارة الصحية لمدينة مرسى علم.
طلب المحافظ مقابلته وعندما علم أن مشكلته بسيطة وأنها تتمثل في تضرره من صدور قرار بنقله لمدينة الغردقة، أمر المحافظ بإلغاء القرار واستمراره في عمله بمرسى علم تحقيقاً للاستقرار النفسى والاجتماعى للعامل، الأمر الذي قوبل بالترحيب الكبير من قبل المواطن.
وكلف المحافظ قبل مغادرته المستشفى، رئيس مدينة مرسى علم بإعداد تقرير شامل عن الطريق المخصص لسير السيارات التي تنقل الحالات في الحوادث لتطويره ورفع كفاءته، كما كلفه أيضًا بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والجهات الأمنية لتكثيف عمليات تأمين السياح بالمدينة، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة لحل أزمة التكدسات المرورية لسيارات النقل بمنطقة حماطة، لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.
ووجه اللواء عمرو حنفى، مدير المستشفى، بتذليل كل العقبات أمام المواطنين للحصول على الخدمات المطلوبة، مع تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء المحافظة، موضحًا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بالمنظومة الصحية تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف المهم.
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