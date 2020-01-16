عاهل الأردن يهنئ السيسي بافتتاح قاعدة برنيس: إنجاز يرسخ أمن واستقرار المنطقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية على شاطئ البحر الأحمر. ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد العاهل الأردني، في البرقية، أن افتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية يعد إنجازًا إنمائيًا، مشيدًا بالدور الكبير لمصر في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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