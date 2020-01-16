شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نرحب بأي مبادرة تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه عقب افتتاح مركز التدريب المهني بمركز قفط بمحافظة قنا، أصبح متاحًا للشباب التقدم فورًا للمديرية أو المركز مباشرة للحصول على فرصة تدريبية في أي ورشة من الورش الموجودة داخل المركز.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم، أن جميع فرص التوظيف متاحة عبر النشرة الدورية التي تصدر من الوزارة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن أي فرصة تدريبية أو وظيفية جديدة سيتم إخطار بها كل وسائل الإعلام ليكونوا على دراية بها.

ورحب وزير القوى العاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأي مبادرة من أي جهة، في تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لمبادرات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن.