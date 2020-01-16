شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: قضاة مصر درع للوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة.
وأضاف شيخ الأزهر خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
من جانبه، عبر رئيس نادي القضاة والوفد المرافق له عن فخر قضاة مصر واعتزازهم بالأزهر الشريف، وثقتهم في قدرة الأزهر على حماية الأمة العربية والإسلامية من الأفكار المتطرفة، لأنه ينطلق برسالة عالمية تقوم على منهج وسطي معتدل، وأن الله كما وهب مصر بالنيل فقد وهبها الأزهر ونحن محظوظون بوجود هذه المؤسسة العريقة على أرض مصر.
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