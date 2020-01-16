شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة الإسكندرية» تقرر تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة «انهيار» كوبرى محرم بك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر سامح هندي، وكيل نيابة محرم، بتشكيل لجنة بتشكل لجنه ثلاثية من هيئة الطرق والكباري وكلية الهندسة لمعاينة انهيار وهبوط جزء من كوبرى محرم بك العلوي ووضع تقرير فنى بشأنه للوقوف على أسباب إنهياره وتحديد المسؤوليات.

وقع هبوطا مفاجئا وانهيار جزء خرساني من أرضية، كوبري محرم بك العلوى وسط الإسكندرية، في اتجاه الكورنيش، ما أدى لإغلاقه جزئيًا أمام حركة المرور صباح اليوم.

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ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، بالانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط بكوبري محرم بك خلال ٢٤ ساعة بعد اغلاقه، وتنفيذ 3 تحويلات مرورية بطرق «المطار وقنال المحمودية والدائري».

وتسبب انهيار الكوبرى في حدوث شلل مرورى بمنطقة وسط البلد ومدخل الاسكندرية حيث يعد كوبري محرم بك المدخل الرئيسي للمدينة الإسكندرية، بالنسبة للقادمين من طرق «الإسكندرية – القاهرة الصحراوي» و«الإسكندرية – القاهرة الزراعي» والساحلي الدولي.

يشار إلى ان الكوبرى الذي يمتد لمسافة ١١٠٠ متر في الاتجاهين تمت له عملية توسعة في 27 نوفمبر 2014، بتكلفة تقدر بـ 57.8 مليون جنيه وأصبح يشمل 3 حارات مرورية في كل اتجاه.