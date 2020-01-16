شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يزف بشرى سارة لشباب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة راقية وجميلة، والمواطن القناوي بسيط وأصيل يحترم قواعد المرور ويهتم بنظافة الشوارع.

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وأوضح «الداودي»، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم، أن هناك العديد من الملفات التي تهتم بها المحافظة ضمن الخطة الخمسية التي ستنتهي في 2022، منها ملف مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتنمية الصناعية.

وأكد أنه طبقًا للخطة الخمسية القادمة سيتم تركيب وتطوير الصرف الصحي داخل مراكز المحافظة بنسبة 100%، وأكثر من 50% داخل القرى التابعة لها.

وأشار إلى أنه من ضمن خطة المحافظة توفير فرص العمل، حيث يتوفر 24 ألف فرصة عمل مباشرة، و35 ألف فرصة غير مباشرة، وبالمحافظة 2 منطقة صناعية، حيث تم افتتاح 61 مصنعًا، من إجمالي 286 مصنعًا لتوفير 15 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، منوهًا بأن المحافظة تسعى لتطوير الأيدي العاملة حتى يعتمد المواطن القناوي على مشروعه الخاص، دون أن ينتظر فرص التوظيف في الحكومة.