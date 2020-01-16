شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع «الأعلى للجامعات».. ويوافق على إنشاء جامعة الشرقية الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة.

قدم الوزير الشكر للدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وأسرة الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وقدم التهنئة بالمقر الجديد للجامعة في مدينة أسوان الجديدة، والتهنئة بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة أسوان.

قدم الوزير باسم المجلس الأعلى للجامعات الشكر للدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات السابق، على جهوده المتميزة خلال فترة توليه المسئولية، كما رحب الوزير بالدكتور أيمن عاشور نائبًا للوزير لشئون الجامعات مهنئًا سيادته بثقة القيادة السياسية، ومتمنيًا له كل التوفيق.

وأكد الوزير وجود تطور شامل على كافة المستويات بالجامعات المصرية في العديد من الملفات، منها التحول الرقمى للجامعات، ودعم البنية التكنولوجية، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة في التنمية، كما أشاد الوزير بجهود تطوير المناهج واللوائح الدراسية بكل الجامعات، وجهود تطوير نظم الامتحانات والتصحيح الإلكتروني.

ووجه الوزير بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع برامج زيارات سياحية وأثرية وثقافية لطلاب الجامعات، كما وجه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، لوضع برنامج تنفيذى في هذا الشأن بالتعاون مع الجامعات.

كما شدد على ضرورة اهتمام كل الجامعات المصرية بزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتخصصات العلمية الخاصة بالعلوم والرياضيات، باعتبارها أساس التنمية والتقدم في المجتمع المعاصر، وفى هذا الإطار أطلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم مبادرة Science-up (النهوض بالعلوم الأساسية) لدعم البحوث الأساسية في مجالات الرياضيات والفيزياء بكليات العلوم كمرحلة أولى، وتكليف أكاديمية البحث العلمى بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي ينتج 30% من إجمالى الإنتاج العلمى للجامعات.

ورحب رئيس جامعة أسوان بانعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالمقر الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة.

وشهد الاجتماع عرض فيلم تسجيلى عن أوجه التطور والتحديث الذي شهدته جامعة أسوان خلال الفترة الماضية، وأشار رئيس الجامعة إلى ما حققته الجامعة على مستوى المنشآت والمشروعات الجديدة، إضافة إلى تطور وضع جامعة أسوان في التصنيفات الدولية للجامعات.

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قدم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات تقريرًا يوضح الخطوات التنفيذية في تطبيق الاختبارات المميكنة خلال العام الدراسى 2019/2020، كما أوضح التقرير الانتهاء من تطوير نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الخاص بوزارة التعليم العالى بالتعاون مع المديرِين التنفيذيين للمعلومات بالجامعات.

ووجه الوزير باسم المجلس الشكر لفريق العمل بمركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات على نجاحه في إعداد نظام المعلومات الجغرافى للجامعات المصرية (GIS) خلال مدة وجيزة، وسوف يساعد هذا النظام صانع القرار في التعليم العالى في معرفة توزيع الكليات والتخصصات العلمية بكافة الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية، إضافة إلى توافر كافة المعلومات المطلوبة التي تخص كل جامعة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه اليوم على قراره السابق في جلسته رقم ٦٤٩ بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٦، والذى يقر بأن الشهادات التي يمنحها نظام التعليم الإلكترونى المدمج من خلال برامجه المختلفة المقدمة ببعض الجامعات هي شهادات مهنية.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على طلب جامعة الزقازيق لإنشاء جامعة الشرقية الأهلية، مع تحويل الطلب إلى لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لفحص الملف كاملاً.

كما وافق على تشكيل لجنة لدراسة آليات ومعايير اختيار أفضل كلية معهد هندسى بهدف رفع المستوى التعليمى وتطويره لتخريج طلاب على مستوى علمى وتدريبى يواكب التطور العلمى ويلبى احتياجات سوق العمل، وكذلك تحديد أساليب مكافأة وإثابة الكليات والمعاهد المتميزة وفق نتائج المسابقة.

استعرض المجلس تقرير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات خلال الفترة من 1/7 – 31/12/2019.

وأوضح التقرير الدور الإيجابى للجامعات في إعداد وتنفيذ القوافل الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والتمريضية، وجهود محو الأمية، وتنفيذ مبادرة صنايعية مصر.

أحيط المجلس علمًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتعديل مسمى كليات التعليم الصناعى إلى كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعات بنى سويف وحلوان وسوهاج والسويس.

كما أحيط المجلس علمًا بالقواعد والمعايير التي يجب مراعاتها عند توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع الجامعات الأجنبية.

وأقر المجلس تعميم دليل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة الذي أعده معهد علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف على كافة الجامعات للعمل به.