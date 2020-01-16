شكرا لقرائتكم خبر عن حفل محمد رمضان ووجبة شيماء سيف وأمح الدولي.. أبرز فيديوهات النجوم × أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من النجوم بفيديوهات رائعة خلال الأسبوع الماضى، شملت رحلاتهم وكواليس أعمالهم الفنية حيث شارك النجم أكرم حسنى بفيديو خلال أدائه مناسك العمرة، وحرص أيضًا الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره لقطات من حفله الناجح فى مدينة دبى بالإمارات، وشاركت الفنانة الكوميدية شيماء سيف جمهورها بفيديو آخر أثناء تواجدها برحلة فى باريس أسفل برج إيفيل، ويتواجد حولها مجموعة كبيرة من الطيور.

أكرم حسنى من أمام الكعبة

أدى الفنان أكرم حسنى، مناسك العمرة، وظهر فى فيديو من أمام الكعبة المشرفة، وشارك متابعيه وجمهوره، بلقطات من تواجده فى الكعبة عبر تويتر قائلاً: "الله أكرمنى وأتممت مناسك العمرة، ودعيت لكل حبايبي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقكم بزيارة قريبة".

الحمد لله ♥️ pic.twitter.com/sdhU9jAhVE

"نمبر وان".. تفاعل الجمهور مع محمد رمضان فى حفله الأخير بدبى

نجاح كبير حققه محمد رمضان فى حفله الذى أقيم بمركز التجارة العالمى بدبى، يوم الجمعة الماضية، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد.

محمد رمضان، أعاد نشر مقطع من الحفل، وهو يغنى أغنية "نمر وان"، ويرقص رقصته الشهيرة عليها، الأمر الذى تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وشاركه فى الرقص والغناء.

شيماء سيف تتناول وجبة بطاطس عند برج إيفيل.. وزوجها: "الناس بتأكل الحمام"

بعفويتها وتلقائيتها المعروفة، شاركت الفنانة الكوميدية شيماء سيف جمهورها بفيديو أثناء تواجدها برحلة فى باريس، وتحديد من أسفل برج إيفيل، وظهرت شيماء سيف فى الفيديو، وهى تجلس، وزوجها يقوم بتصويرها، أثناء تناولها وجبة "بطاطس"، ويتواجد حولهما مجموعة كبيرة من الطيور التى يحرص زوار البرج على إلقاء الطعام لهم، بينما زوج شيماء سيف قال لها "الناس كلها بتأكل الحمام هنا"، لترد شيماء، "أنا بأكل نفسى.. أنا حمامة".

فيديو.. رمضان صبحى يلعب مع ابنه زين.. والجمهور: "وقفه على الكورة بقى"

لحظات أبوية رائعة يستمتع بها رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى، مع ابنه زين، حيث نشر فيديو يلعب فيه مع ابنه زين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلاً: "قضاء بعض الوقت مع ابنى" وتفاعل عدد من جمهور الفنان رمضان صحبى، حيث علق أحمد السيد: "ربنا يخليهولك وتفرح بيه، وكتب آخر: "يا روحي ربنا يبارك فيه يا رب"، وأضاف آخر: "وقفه ع الكورة بقى".

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والنبى لنكيد العزال.. نجوم الفن يزورون رجاء الجداوى بعد شائعة مرضها.. فيديو

ردت الإعلامية بوسى شلبى، على شائعات التى ترددت مؤخرًا حول الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوى، قائلة: "لازم نكيد العوازل اللى بيقولى أى حاجة وحشة على رجاء.. كلنا معاها أهوه".

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو مع كوكبة من نجوم الفن منهم الفنانة بوسى وإيمى سميرغانم وشيماء سيف وريهام عبد الغفور، وقالت الفنانة رجاء الجداوى: "الحياة حلوة أوى أوى.. والحياة حلوة بحب الناس بالكلمة الحلوة.. الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا فى الدنيا كلها.. من فضلكم امتنعوا عن الكلام اللى مالوش لازمة".

"الولا ولا أهو".. أمح الدولى يحتفل بتألق كهربا فى مباراة طنطا

يما يملكه من خفة دم كبيرة جعلته شخصية محبوبة وسط نجوم الرياضة، نشر أمح الدولى، مشجع النادى الأهلى الشهير "فيديو" للاعب محمود كهربا من حفل زفاف اللاعب أحمد الشيخ، قائلاً: "الولا ولا أهو محمود كهرباء أهو الولا ولا أهوه أحمد الشيخ أهوه"، حيث تألق أمس وسجل هدفين وصنع هدفًا ضمن 5 أهداف فاز بها المارد الأحمر على نظيره طنطا، خلال المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى.

صلاح عبد الله: كل ما أشوف مناورة قادر 2020 أشعر بالفخر

ألقى الفنان صلاح عبد الله قصيدة "قادر" تضامنًا ودعم للجيش المصرى الذى يخوض مناورة "قادر 2020"، والتى تنفذ على كل الاتجاهات الإستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

ونشر الفنان صلاح عبد الله، "فيديو" خلال إلقائه قصيدة بعنوان قادر، وعلق قائلاً: "كل ما أشوف المناورة قادر2020 أشعر بالفخر أنني مصري وعارف إن صوتي وحِش بس مصر حلوة وتستاهل نغنيلها ونحيي جيشنا حامي حدودها ونيلها وِمصر أقوي من المؤامرة".

وفيما يلى أبيات من القصيدة: "قادرعلى كل غادر وكل خاين خسيس جبان.. قادر يا جيشنا ولولاك ما عيشنا.. ولولاك ما كانت مصر فى أمان.. قادر يا خير جند الأرض قادر.. قادر تخلى اللى بالشر بادر يقول خلاص ما عدت قادر، وياريت ما كان كل اللى كان".