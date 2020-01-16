شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من الخارجية على أكاذيب تركيا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رد حاسم من الخارجية على أكاذيب تركيا.. استدعاء القائم بالأعمال التركى.. «بيان»: إجراءات ضبط الخلية الإلكترونية قانونية.. ونظام أردوغان يزج بتركيا فى الوحل.

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