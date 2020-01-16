شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيسى ومحمد آل نهيان يتابعان سباق الإبل بمهرجان شرم الشيخ التراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء احتفالية بدوية، استهل مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى فعالياته، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي، حيث شهدت الفعاليات سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

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ورحبت القبائل بالزعيمين بعمل طابور عرض للإبل، ضم 800 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

وخلال الفعاليات، اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسيى ضيفه، في جولة تفقدية للمعرض التراثى والثقافى، وشاهدا أعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذى يهدف إلى تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.

كما قدم 85 من الهجانة الإماراتيين استعراض فن العرضة، أحد فنون التراث الإماراتى، وقدم العرض بتمازج مع التراث المصرى، وبدأ بمسيرة للهجن وعلى ظهورها الهجانة يرفعون أعلام مصر والإمارات يعقبها هجانة يسيرون بسرعة، ويقفون على ظهر الإبل وهي تسير مسرعة، وهم يحملون العلمين المصرى والإماراتى، وأعقبه استعراض القوة، ويتضمن إظهار قدرة الهجان على النزول من على ظهر الحمل والصعود مرة أخرى وهى تسير مسرعة بقوة شديدة ثم يقف ويقدم التحية للمتابعين.