شكرا لقرائتكم خبر عن ميكب مضروب.. إحباط تهريب 5 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو لحظة نجاح الداخلية في إحباط محاولة تهريب 5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص (مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة) باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية مشمولها "أثاث" داخل إحدى الحاويات، تحوى بداخلها بضائع محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) أسفرت أعمالها عن ضبط (خمسة مليون عبوة) مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر " بإجمالى وزن " 7 أطنان" – 2 جهاز طبى "خاص بتركيب العدسات اللاصقة") ، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ (إثنى عشر مليون جنيهاً).

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وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال ورد إليها من أحد متابعى الصفحة، حول العمل فى البضائع جاء نصه:"ما حكم تهريب البضائع؟"، وقالت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها عن السؤال:"عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين الأولى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، والجهة الثانية مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله، وهذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".