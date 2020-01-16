شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الخارجية تستدعى القائم بالأعمال التركى بعد ضبط خلية تركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الخارجية تستدعى القائم بالأعمال التركى على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية، حيث أكد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المصرية قامت اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركى فى القاهرة، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية فى مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التى اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامى.

الخارجية تستدعى القائم بالأعمال التركى على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية

أكد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المصرية قامت اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركى فى القاهرة، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية فى مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التى اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامى.





تفاصيل حضور السيسى وبن زايد مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى.. صور

شهد صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقد استهلت الفعاليات بسباق الهجن علي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

وفاة سيدة بالشرقية ضربها نجلها بفأس على الرأس لرفضها غسل ملابسه

توفيت منذ قليل داخل مستشفى الأحرار التعليمى، بمحافظة الشرقية، السيدة التى تعدى عليها نجلها بفأس لرفضها غسل ملابسه، كما ادعى في التحقيقات التى باشرتها معه النيابة العامة، بمركز منيا القمح، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتسريح الجثة، لبيان سبب الوفاة.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى، الآن، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط انقسام بين المحللين، حول الاحتمال الأرجح لتثبيت أسعار الفادئدة، وتوقعات خفض نسبة الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1%.

الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم .. ويسجل 15.72جنيه

واصل الدولار انخفاضه اليوم الخميس 16-1-2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ومنها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.76 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربى مسجلا 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجى مسجلا 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

فتاة ضريرة تعرض منتجات بمهرجان شرم الشيخ وتلقى اهتمام الرئيس.. (صور)

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، خلال تفقدهما القرية التراثية بمهرجان شرم الشيخ التراثى، عند منصة عرض إكسسوارات وأحجار كريمة، تعرضها فتاة ضريرة من محافظة الدقهلية، وصافحها الرئيس السيسى وهى بدورها قدمت له التحية بعد إبداء إعجابه بإرادتها فى تحدى الصعب، وبدوره صافحها الشيخ محمد بن زايد، وقدم لها شكره على ما تقوم به .

النائب العام يحيل "سفاح " كفر الدوار إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.





فيديو.. الشيخ الطبلاوى يرد على شائعة وفاته بتلاوة لسورة الحشر

اختار الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب قراء القرآن الكريم، طريقة جديدة للرد على مروجى شائعة وفاته، حيث قرر خلال حوار لـ"الخليج 365" ينشر لاحقا، تقديم تلاوة بصوته رغم اعتزاله التلاوة منذ سنوات، وقرأ بصوته آيات من سورة الحشر، حيث اشتهر بتلاوة هذه الآيات فى بداية مشواره فى مجال تلاوة القرآن الكريم وحتى الآن.

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ترامب: الاتفاق التجارى مع الصين واحدة من أعظم الصفقات بقيمة 250 مليار دولار

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين، واصفا إياه بأنه واحد من أعظم الصفقات التجارية على الإطلاق.





سقوط أكبر "شيميل" في النزهة يرتدى ملابس نسائية لاستقطاب راغبى المتعة

ألقت مباحث الآداب، القبض على أكبر "شيميل" بمنطقة النزهة، أنشا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يعرض نفسه على راغبى المتعة الحرام، حرر محضرا بالواقعة، وتولت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ التحقيق.

الاتحاد الإماراتى يتحمل تكلفة تذاكر سفر الأهلى والزمالك لخوض مباراة السوبر

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم سيتحمل تقريبًا تكاليف تذاكر انتقالات الاهلى والزمالك قبل مباراة السوبر المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل، موضحاً أن إقامة السوبر خارج مصر يرفع القيمة التسويقية للكرة المصرية.

شابان عن سقوط فتاة عارية من نافذة بالشيخ زايد: "كانت جاية تنضف الشقة"

أدعى شابان يحملان جنسية دولة عربية تم ضبطهما، بعد سقوط فتاة من نافذة شقتهما بالشيخ زايد، أنهما استعانا بالفتاة لتنظيف الشقة، ونفيا استعدادهما لممارسة الرذيلة معهما، وأكدا أن الفتاة أسرعت بالتوجه إلى نافذة الشقة، عقب طرق أحد الأشخاص الباب، لاعتقادها أن قوة أمنية حضرت لاقتحام الشقة، ونفيا تسببهما فى سقوطها.



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محمد بن زايد: مهرجان شرم الشيخ يمثل عمق ترابط الشعبين الإماراتى والمصرى

غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انطلاق مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ، وافتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، بمشاركة 52 من الهجن المصرية الأصيلة والتى تنافست على جوائز شوطى الافتتاح لمهرجان شرم الشيخ التراثى على مسافة 4 كيلو مترات .





رئيس "تشريعية النواب": الانتخابات البرلمانية القادمة نوفمبر 2020

استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وفد برلمان مالاوى كين كاتسونجا، وحضر من النائب المصرى كلاً من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة والنائب إيهاب الخولي والنائب جمال الشريف.

بعد ضم بادجى.. "اللغة الفرنسية" تحكم الأهلي

بعد تعاقد النادى الأهلي مع السنغالي آليو بادجي من نادي رابيد فينا النمساوي بات فريق الكرة بالقلعة الحمراء يضم أكثر من لاعب ومدرب يتحدث باللغة الفرنسية، فالمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق يتحدث الفرنسية، وهى اللغة التى يتحدث بها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ومعهم السنغالى بادجي المُنضم للفريق منذ ساعات بشكل رسمى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى، ويتحدث بها أيضاً النجم التونسي على معلول حيث تُعد الفرنسية اللغة الأجنبية الأولى فى تونس.

تغيير مكان تشييع جثمان ماجدة الصباحى من الحصرى إلى مصطفى محمود

تراجعت أسرة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن تشييع جثمان الراحلة من مسجد الحصري، وقررت خروج الجنازة غدا الجمعة من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك ليكون قريبا من أغلب جمهورها ومحبيها وليستطيع الجميع المشاركة في وداعها الأخير.

الصحة تشكل فريقا طبيا لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لطبيبات المنيا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متابعتها المستمرة للحالة الصحية لمصابى حادث طريق الكريمات الصحراوى الذى وقع أمس الأربعاء، وكان يُقل عدد من أطباء محافظة المنيا متوجهين إلى القاهرة، من خلال فريق من قيادات الوزارة يتواجد بصفة مستمرة بمستشفى معهد ناصر يضم كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة لمتابعة حالة المصابين وتقديم تقرير بحالتهم الصحية على مدار الساعة لوزيرة الصحة.

الأرصاد: أمطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة.. والصغرى بسانت كاترين 1

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، أﻣﻄﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ليسود ﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ .