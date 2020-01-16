شكرا لقرائتكم خبر عن عزل ترامب ينتقل لـ "الشيوخ".. وقلق بين الديمقراطيين من الأغلبية الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ، بعدما وافق مجلس النواب فى ديسمبر الماضى على توجيه إتهامين للرئيس وهما سوء استخدام سلطته فيما يتعلق بتعاملاته مع أوكرانيا وسعيه لعرقلة تحقيقات الكونجرس.

وبحسب ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية قدم مدراء مجلس النواب بشكل رسمي مواد عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ وبعدها سيؤدي رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وأعضاء مجلس الشيوخ اليمين.

وتسود حالة من القلق بين الديمقراطيين، لما يتمتع به الحزب الجمهوري من أغلبية فى مجلس الشيوخ، الأمر الذى يرجح كفة نجاه الرئيس الأمريكي من مخطط عزله قبل انتخابات الرئاسة 2020.

ويقول مكتب محاسبة الحكومة إن إدارة ترامب كسرت القواعد القانونية عندما حجبت المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، وفي قرار صدر اليوم ، قال مكتب محاسبة الحكومة إن مكتب ميزانية البيت الأبيض انتهك قانون مراقبة الحجز الذي ينص على أن الأموال التي خصصها الكونجرس لا يمكن أن يحجبها البيت الأبيض.

وبحسب ما بثته الشبكة الأمريكية، قال السناتور الجمهوري ديفيد بيردو ، وهو جمهوري من جورجيا وصديق مقرب من ترامب ، إن مجلس الشيوخ يجب ألا "يدرس مطلقًا" أدلة جديدة"، مشيرا إلى أنها مهمة مجلس النواب.

وتأتي تصريحات بيردو بعد أن قال جيري نادلر ، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب أمس ، "ربما يكون هناك" المزيد من الأدلة من رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس ترامب والمتهم بارفانس ليف بارناس رجل أعمال صديق لجولياني والذي يمكن استخدامه في محاكمة مجلس الشيوخ.

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ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك مقبولاً في محاكمة مجلس الشيوخ ، قال نادلر لشبكة سي إن إن: "بالطبع سيكون الأمر كذلك إذا كان مجلس الشيوخ يقدم تجربة حقيقية".

وفي نفس السياق قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل إنه من المتوقع أن تبدأ محاكمة ترامب بجدية ولكن ستكون هناك بعض اللحظات الرسمية والإجرائية اليوم بينما يستعد المجلس لسماع الادعاءات.