شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عبر تويتر: مهرجان شرم الشيخ التراثى يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ونشر الحساب الرسمى للرئيس عبر تويتر، صور من الفعالية، وعلق عليها :"شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".



السيسى

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وشهد صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقد استهلت الفعاليات بسباق الهجن علي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض التراثي والثقافي لاعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف الي تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.

وانطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى، واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الإبل، وتضمن 800 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.