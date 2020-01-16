شكرا لقرائتكم خبر عن الملك الأردن يهنئ الرئيس السيسى بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك عبدالله الثانى برقية تهنئة إلى الرئيس بدالفتاح السيسى، بمناسبة افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على شاطئ البحر الأحمر.

وبحسب وكالة الأنباء الأوردنية " بترا" أكد ملك الأردن فى البرقية، أن افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، يعد إنجازا إنمائيا، مشيدا بالدور الكبير للشقيقة مصر، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قاعدة برنيس العسكرية، بحضور عدد من أصحاب السمو والجلالة والفخامة من ضيوف مصر وعدد من وزراء الدفاع للدول الشقيقة والصديقة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتى تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أى مهام توكل إليها بنجاح.

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وتعد قاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكرى وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً بطول 1200 متر وعمق 17 متراً ويشمل مبانى إدارية وخدمية ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض بطول 300 متر، وأرصفة لتخزين البضائع العامة بطول 400 متر وأرصفة وساحات تخزين الحاويات بطول 500 متر، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولى ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3400 م3 / يوم وشبكة متكاملة من الطرق الرئيسية.