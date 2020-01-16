شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة تحتفى بمشاركة أسامة نقلى بمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، في انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان.

ونشرت السفارة السعودية عبر تويتر، صور من مشاركة أسامة نقلى، وعلقت عليها :"سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي شارك في انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".



السفارة السعودية بالقاهرة



السفارة السعودية

وتابعت :"يقام المهرجان بالتعاون بين مصر و الامارات على مدى 3 أيام، ويتضمن سباقا من 30 شوطا بمشاركة قبائل من مختلف المحافظات المصرية وعرضا للمنتجات البدوية التراثية، وشهد الرئيس السيسي وضيوفه طابور عرض لأكثر من 800 من الإبل المصرية تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب حملت توقيع قبائل سيناء".

Advertisements

واستمر :"كما قدم الهجانة الإماراتيين أمام منصة العرض الرئيسي لمهرجان سباق الهجن التراثي فن "العرضة" من التراث الإماراتي، وتم تقديم العرض بتمازج مع التراث المصري وعرضا لفنون الهجانة في التعامل مع الإبل المخصصة للسباق.



مهرجان شرم الشيخ

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى، واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الإبل، وتضمن 800 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

وقدم 85 من الهجانة الإماراتيين استعراض فن العرضة، أحد فنون التراث الإماراتى، وقدم العرض بتمازج مع التراث المصرى، وبدأ بمسيرة للهجن وعلى ظهورها الهجانة يرفعون أعلام مصر والإمارات يعقبها هجانة يسيرون بسرعة، ويقفون على ظهر الإبل وهى تسير مسرعة، وهم يحملون العلمين المصرى والإماراتى، وأعقبه استعراض القوة، ويتضمن إظهار قدرة الهجان على النزول من على ظهر الحمل والصعود مرة أخرى وهى تسير مسرعة بقوة شديدة ثم يقف ويقدم التحية للمتابعين.