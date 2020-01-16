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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ​د. الوزير إلغاء اختبار موظف بالوزارة، مع حرمانه من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف مدة ث​​لاث سنوات، وعلى المديرية متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة ، على منعه من صعود المنبر نهائيًا ولو متطوعًا​، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس قطاع شئون المديريات بشأن ضبط عماد مظهر خليفة عبد الماجد – سوهاج – أحد المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة الجدد على بند التحسين متلبسًا بالغش عبر الهاتف المحمول (برنامج المصحف) . ​وقالت الوزارة، ​بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه ، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة ربيع محمد عيسى مقيم شعائر بمديرية أوقاف بني سويف​، مؤكدة​ أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف بني سويف على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك . وأعلنت الأوقاف، اعتماد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس ثلاث واعظات متطوعات جديدات بالأوقاف. 1 Advertisements رضوة إبراهيم محمد إبراهيم القاهرة 2 إيمان محمد أبو المعاطي البنا الغربية 3 أسماء محمد أبو المعاطي البنا الغربية

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