محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، مبلغ 33,674,203 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ومائتان وثلاثة جنيهات)، لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لصيانة وترميم المساجد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة وترميم 15 مسجدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.