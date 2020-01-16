انتهاء أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
اُختتمت مساء اليوم الخميس، أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدبي بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نيابة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والذي أنابه لحضور الاجتماع الذي عرض به أعمال اللجان المختلفة للمجلس خلال هذه الدورة.
وشهد الاجتماع، رفع العديد من التوصيات المهمة للمكتب التنفيذي لبحثها واعتمادها وتستهدف تفعيل وتنشيط العمل الإعلامي العربي.
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