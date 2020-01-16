"القوى العاملة": تعيين 2791 شابًا بينهم 48 من ذوي الهمم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجمالي المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2791 شابًا، بينهم 48 من ذوي الاحتياجات، بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6470 شابًا مسجلا بالمديرية باحثًا عن العمل.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم الخميس، أنه تلقى تقريرًا بذلك من عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت خلال ديسمبر 2019 بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، والتفتيش على 411 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أنه تم تحرير محاضر مخالفات لـ354 منشأة، وإنذار355 منشأة، والتفتيش على 1153 منشآت لتنفيذ قانون العمل، وأسفر عن تحرير 294 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وعمل عمل إنذار لـ333 منشأة.
وأشار مدير المديرية، إلى أنه في إطار متابعة الشكاوى في مجال علاقات العمل جرى تسوية 12 شكوى وديا، وأحيلت 32 شكوى للقضاء، ومازالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة، وأنه جرى حفظ 35 شكوى من أصل 122 قدمت للمديرية.
وقامت المديرية بعقد 26 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي، والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية ، وقانون العمل، وعمالة الأطفال ، والمرأة ، وتنظيم الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عقد 32 ندوة توعية في مجال السلامة الصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت.
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