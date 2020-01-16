محافظ القاهرة: تطوير مدينة نصر لفتح شرايين جديدة للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه من المقرر نقل عدد كبير من الوزارات إلى العاصمة الإدارية خلال العام الحالي 2020 الأمر الذي يتطلب خلق محاور وطرق جديدة تتصل بالعاصمة الإدارية

وبدأت محافظة القاهرة مشروع تطوير مصر الجديدة وإنشاء عدة كباري لاستيعاب الكثافات المرورية التي ستتجه للعاصمة الإدارية مشددا سيادته ان المحافظة راعت المظهر الحضاري والتاريخي لشوارع وميادين حي مصر الجديدة العريق وإلا يفقد الحي طابعه المميز وإعادة المساحات الخضراء الحي

وفي نفس السياق، أكد المحافظ، أن عملية التطوير وإنشاء شرايين مرورية جديدة ستشمل أيضًا حي مدينة نصر لربطه بالعاصمة الإدارية وتقليل حدة الكثافات المرورية.