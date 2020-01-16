محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه من المقرر نقل عدد كبير من الوزارات إلى العاصمة الإدارية خلال العام الحالي 2020 الأمر الذي يتطلب خلق محاور وطرق جديدة تتصل بالعاصمة الإدارية
وبدأت محافظة القاهرة مشروع تطوير مصر الجديدة وإنشاء عدة كباري لاستيعاب الكثافات المرورية التي ستتجه للعاصمة الإدارية مشددا سيادته ان المحافظة راعت المظهر الحضاري والتاريخي لشوارع وميادين حي مصر الجديدة العريق وإلا يفقد الحي طابعه المميز وإعادة المساحات الخضراء الحي
وفي نفس السياق، أكد المحافظ، أن عملية التطوير وإنشاء شرايين مرورية جديدة ستشمل أيضًا حي مدينة نصر لربطه بالعاصمة الإدارية وتقليل حدة الكثافات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: تطوير مدينة نصر لفتح شرايين جديدة للعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.