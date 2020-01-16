محمد بن زايد: مهرجان شرم الشيخ يجسد عمق الروابط الأخوية مع مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مهرجان شرم الشيخ يعد ملتقى يجسد موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التى تجمع الشعبين المصري والاماراتي.
وقال الشيخ محمد بن زايد- في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر": "شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهرجان شرم الشيخ التراثي.. ملتقى يجسد- بفعالياته المتعددة والمتنوعة- موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد شهدا صباح اليوم فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، وقد استهلت الفعاليات بسباق الهجن علي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.
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