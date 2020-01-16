محافظ القاهرة: "شباب مصر أثبتوا أنهم خير شباب العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- محمد مصار:
عقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة لقاءً مع شباب العاصمة.
وأكد المحافظ أثناء اللقاء، أن شباب مصر هم أملها في مستقبل واعد خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب ومشاركتهم في جميع الفعاليات على مستوى الجمهورية.
وأضاف المحافظ: "الفترة القادمة ستشهد العديد من الجولات الميدانية بمشاركه شباب العاصمة لكي يكونوا على دراية بالمشروعات الكبرى والعملاقه على أرض بلدهم مصر التي تحتاج إلى شباب واعٍ ومتماسك وقوي، متابعًا: "لقد أثبت شباب مصر في الأعوام الأخيرة أنهم خير شباب العالم".
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