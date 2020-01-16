إغلاق جزئي لشارع الهرم 3 أيام لاستكمال أعمال "مترو الخط الرابع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لاستكمال أعمال إنشاء مترو الأنفاق "الخط الرابع".

وتتم عملية الغلق بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومي، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

ومن المقرر أن يتم الغلق الجزئي لشارع الهرم، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام بداية من الجمعة الموافق 17 يناير وتنتهى الأحد الموافق 19 يناير، على أن تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل؛ لتفادى أوقات الذروة المرورية.

Advertisements

وأضاف المصدر أنه سيتم إجراء أعمال أخرى أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" لمدة 10 أيام تستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير.

وأوضح أن كافة الجهات المعنية تلتزم بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة الشيء لأصله وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور الانتهاء.

وتجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتي الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حي الأشجار مرورًا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.

وتهيب إدارة المرور، بالالتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التي من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنباً للتكدسات.