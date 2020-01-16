الحبس ٣ سنوات لمدير التخطيط بـ"الكهرباء" و4 آخرين في حادث انهيار برج أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح أوسيم، اليوم الخميس، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومقاول، و3 مشرفين، بالحبس ٣ سنوات في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم عن تهمة القتل الخطأ لـ 5 عمال والإصابة الخطأ لـ ٢ آخرين.

وقصت المحكمة، بتغريم المتهمين ٤٥٠ ألف جنيه متضامنين بواقع ٩٠ ألف جنيه لكل متهم عن اتهامات مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة، وكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهم.

وأحال المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم ٤ متهمين "محمد. ا"، مقاول، و٣ مشرفين محبوسين و"سليمان. ج"، مدير بالشركة المصرية لنقل الكهرباء مخلى سبيله إلى محكمة الجنح باتهامات القتل الخطأ لـ5 عمال والإصابة الخطأ لـ2 آخرين ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة.

وقال مدير المحطة خلال التحقيقات، إنه أثناء تواجده بالمحطة علم بالحادث فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فتم طلب سيارات الإسعاف وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.

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وأشار مدير المحطة أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين قرابة ساعة ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.

التحريات الأولية أفادت بأن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يفكون البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "110 أمتار"، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج.

حسب التحريات سقط العمال من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة اثنين آخرين، وأسفرت معاينة النيابة أيضا عن غياب وسائل أمان وسلامة مهنية أخري مثل الخوذ وقفازات الأمان وأحذية السلامة، كما تبين أن صعود البرج يستدعي اتباع آلية معينة مثال الاستعانة بأوناش رفع مجاورة له يصعد أعلاها العمال للقيام بأعمال الفك والتركيب دون صعود البرج نفسه نظرا لكونه متهالك ومهدد بالسقوط ولكن العمال الضحايا صعدوا أعلي البرج المنهار بطريقة بدائية.

وتبين من شرحت تحقيقات النيابة عن عدم توفر أي من الآليات المفترض تواجدها في موقع العمل.