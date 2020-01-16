"سائق وسط البلد ليس ضمن أعضائنا".. النيابة العامة تُكذب منشور على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفت النيابة العامة ما تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سير أحد أعضاءها عكس اتجاه كوبري 26 يوليو في وسط البلد.

وذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها، مساء اليوم الخميس، أن جرى تداول منشور على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تصرف غير لائق بدر من قائد إحدى السيارات بسيره عكس اتجاه السير بشارع ٢٦ يوليو بمنطقة وسط البلد ولصقه على السيارة ملصقا منسوبا إلى النيابة العامة.

وأكدت أنها استعلمت عن بيانات مالك السيارة التي تحمل الأرقام المذكورة، وتبين أنه ليس عضوا بالنيابة العامة.