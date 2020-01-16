زوجة المهندس المصري بالسعودية تكشف تفاصيل القضية بعد إلغاء إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

كشفت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب وترويج المخدرات، تفاصيل رحلته مع القضية منذ بداية القبض عليه حتى سقوط الحكم عنه، وإعادة فتح التحقيقات من جديد.

وقالت "سلامة" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن زوجها يعمل في شركة مقاولات كبيرة في السعودية، وشقيقه خالد يعمل في شركة شحن مجمدات غذائية في مصر، وخلال 2017 طلبت شركة استيراد وتصدير في مصر من شقيق زوجها ترشيح شركة سعودية لتُنهي الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمعدة الموردة من خلالهم إلى هناك.

وأضافت زوجة المهندس المصري: "خالد طلب من أخيه أن يستلم المُعدة (هراسة) باسم الشركة التي يعمل بها في السعودية؛ لإنهاء الإعفاءات الجمركية الخاصة بها دون استلامها، على أن تتسلمها شركة شحن أخرى داخل المملكة".

وتابعت أن زوجها استأذن الكفيل الخاص به لاستلام المُعدة على اسم شركته، فوافق الأخير، وتوجه المهندس المصري إلى ميناء جده، وفوجئ خلال استلامه "الهراسة" بالقبض عليه بتهمة الاتجار في المخدرات والترويج لها داخل المملكة، بعد ضبط مليون "حباية كيبتاجون" مخدر محظور تداولها داخل المملكة.

ومضت الزوجة تقول: غاب زوجي 4 أيام وتواصل بعدها وأبلغني في ثوان معدودة "إلحقيني أنا متورط في قضية مخدرات مش عارف عنها حاجة".

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توجهت ابتسام على الفور لزيارته ووكلت محاميا سعوديا للدفاع عنه، ومن ثم علمت بتفاصيل القضية والشركة المصرية التي أرسلت المُعدة، فعادت إلى مصر وأبلغت أشقاء زوجها بما حدث، وأبلغوا الجهات الأمنية وأعلموهم بما جرى.

أكدت التحقيقات والتحريات في مصر ما قالته السيدة وأشقاء زوجها، الذين توجهوا للنيابة العامة ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، للتدخل في القضية.

خلال تلك الفترة، حكمت محكمة سعودية على المهندس المصري بالإعدام بتهمة جلب المخدرات إلى المملكة، لكن بعد انتهاء التحقيقات المصرية وثبوت عدم تورطه في تهريب المخدرات هو وشقيقه، تم التواصل بين النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار حماده الصاوي، ونظيرتها السعودية؛ لإيضاح الأمر بأكمله حتى قررت المحكمة العليا السعودية قبول نقض "أبو القاسم"، وفتح التحقيقات من جديد في المحكمة الجزئية الأولي بالمملكة.

بعد صدور قرار قبول النقض، تواصل محامي المهندس بالسعودية مع زوجته وأبلغها، فتهلل وجهها معبرة عن فرحتها بظهور الحقيقة، مؤكدة أن تحقيقات النيابة العامة في مصر أثبتت براءة زوجها وشقيقه خالد من الاتهام المنسوب إليهما، وأن الشرطة المصرية ألقت القبض على 6 متهمين بدس المخدرات في المعدة المشحونة إلى السعودية ، ومن المقرر محاكمتهم يوم 1 فبراير المقبل في القضية رقم 131 لسنة 2019.

ووجهت زوجة المهندس المصري الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدخله في القضية ومساهمته في تحقيق العدالة، وتسريع الإجراءات، كما شكرت المملكة العربية السعودية وقضاءها لتحقيق العدالة، مؤكدة أنها تثق في نزاهة القضاء المصري والسعودي في تطبيق العدالة "واثقه أني جوزي هيرجع لأحضان وطنه".

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، التقى في 20 نوفمبر الماضي نظيره السعودي، المستشار سعود بنعبد الله المعجب، لتعزيز سبل التعاون بين النيابتيْن في المجال القضائي.