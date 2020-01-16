أخبار مصر | تهديد بالتشريد وأجهزة كهربائية بدلًا من المرتب.. أزمة جديدة داخل جريدة الصباح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديد بالتشريد وأجهزة كهربائية بدلًا من المرتب.. أزمة جديدة داخل جريدة الصباح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزمة جديدة اندلعت منذ ساعات داخل أروقة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، بعد تعثرها في دفع مستحقات الزملاء الصحفيين العاملين فيها، لمدة تجاوزت 6 أشهر.



وعانى الزملاء الصحفيون من إدارة الجريدة، بسبب رفضهم التام لصرف مستحقاتهم المالية، وتعنت في حل الأزمة، بين رفض لجدولة المرتبات، أو تحديد مواعيد نهائية لصرف المستحقات، رغم التزامهم بالعمل خلال تلك الفترة.



أجهزة كهربائية مقابل المرتبات

وفي سياق للحل، قدر يراه البعض مثيرًا للضحك، عرضت إدارة الجريدة على الزملاء، تعويضهم بأجهزة كهربائية، بدلًا من صرف مستحقاتهم المالية عن الست أشهر الماضية.



ورفض الزملاء هذا العرض رفضًا قاطعًا، مؤكدين أن أتعابهم وعملهم يوازيها مبلغ مالي مخصص كراتب وليس جهاز كهربائي، خاصة بعدما تعهدت الإدارة بإعطائهم أجهزة كهربائية من الفرز الأول، ثم تراجعت عن ذلك، وعرضت عليهم فرزًا ثانيًا، مما يعني قيمة أقل في الأسعار والمنتج.



تهديد بالتشريد

وعلمت "الفجـر" من مصدرها، أن إدارة الجريدة هددت الزملاء بغلق الصحيفة، وتشريد العاملين فيها، عن طرق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، مع صرف المستحقات المالية المتأخرة على مدار أشهر، عن طريق شيكات على مدى طويل.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الزملاء توقفوا عن العمل لحين الفصل في الأزمة، مؤكدًا أن عدد الجريدة الورقي السابق لم يُطبع، لعدم وجود سيولة مالية، في وقت هددت فيه الإدارة بتسريح وحدة التنفيذ لتوفير المرتبات، والاستعانة بوحدة أخرى من الخارج.



إجراءات تصعيدية

وقال المصدر إن الزملاء خاطبوا النقابة، وأعلنوا التقدم بمذكرة رسمية الثلاثاء المقبل، فضلًا عن إعطاء رجل الأعمال أحمد بهجت فرصة أخيرة، حتى السبت المقبل، لإنهاء الأزمة.



وهدد الزملا باتخاذ إجراءات تصعيدية، عن طريق مخاطبة مكتب العمل، أو التوجه لساحة القضاء لفصل النزاع، والحصول على وراتبهم المتأخرة، والاستمرار في العمل.



رئيس مجلس تحرير بالمخالفة للقانون

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء تواصلوا معه ومع عدد من أعضاء مجلس النقابة، للمشورة، قبل التقدم بمذكرة رسمية الثلاثاء المقبل، وأبلغوهم بوقف صرف رواتبهم منذ نحو 6 أشهر، مؤكدًا أن سالي عاطف رئيس مجلس التحرير ليست عضوًا بنقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة للقانون.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن أعضاء مجلس النقابة في استياء شديد من تلك الأزمة، وستكون على رأس اجتماعه المقبل، الذي سينعقد خلال 10 أيام، متابعًا: "تواصلت مع رئيس مجلس التحرير، وتجاوزت في حقي، وتعهدت باتخاذ الإجراء القانونية معها، لمخالفتها نصوص قانون النقابة، وتعيينها رئيسًا لمجلس التحرير وهي ليست عضوًا بالنقابة".

