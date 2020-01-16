أخبار مصر | زوج طبيبة حادث المنيا المصابة بانفجار الرحم يطالب باستلام جثة الجنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوج طبيبة حادث المنيا المصابة بانفجار الرحم يطالب باستلام جثة الجنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب من مستشفى معهد ناصر استلام جثة الجنين التي اجهضته زوجته جراء الحادث والذي يبلغ 5 شهور، على عكس ما تداولته السوشيال ميديا أن الجنين يبلغ شهرين فقط.

علمت "الخليج 365"، أن الدكتور سامح الخيري، زوج الدكتورة راعوث القس أشعياء، التي أصيبت في حادث انقلاب ميكروباص يقل أطباء تكليف، كانوا في طريقهم لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة بالقاهرة،



وكان القس ايليا شفيق، عم الطبيبة المصابة، قال في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن اصابتها تنوعت ما بين كسور في الفك والساق وجروح قطعية، وكدمات متفرقة بالجسد، موضحًا أن حالتها النفسية يرثى لها بعد فقد جنينها الذي تخطى عمره الشهرين جراء انفجار في الرحم.