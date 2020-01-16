أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: الأداء سئ وأؤيد سحب الثقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: الأداء سئ وأؤيد سحب الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أسر ضحايا حادث ميكروباص طبيبات المنيا الذى أسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف المطلوب، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقالت "نصر" في تصريح إلى "الخليج 365": إنه كان هناك حلولا وبدائل أخرى لتدريب الأطباء بدلا من نقلهم من المنيا إلى القاهرة وارهاقهم في السفر خاصة وأن عددهم كبير، فكان من الأفضل جلب مدربين لهم في المنيا، معربة عن استياءها الشديد من الوسيلة الناقلة لهم والتي لا تتناسب مع هذا السفر الطويل في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

وأعلنت "نصر" عن تأييدها لسحب الثقة من الوزيرة، خاصة وأن أدائها العام سئ وغير مرض بشكل، فهي تتخذ قرارات عشوائية دون جدوى أو تخطيط، ولديها لا مبالاة، ظهرت داخل مجلس النواب أول أمس عند ردها على الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بشأن مستشفى بولاق، حيث كانت لا تولي اهتماما عند التحقيق معها وكانت تتحدث خارج نطاق الاستجواب وتتطرق إلى الانجازات التي ليست من فكرتها وإنما هي من فكر رئيس الجمهورية.

