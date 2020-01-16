أخبار مصر | محافظ القاهرة: 140 قناة فضائية تنقل موكب سير المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: 140 قناة فضائية تنقل موكب سير المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك 140 قناة فضائية على مستوى العالم سوف تنقل موكب سير المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة.

وأوضح "عبدالعال" خلال لقائه مع الشباب بديوان عام المحافظة، أن المحافظة تعمل على قدم وساق لخروج هذا الحدث الضخم بمظهر يليق بالحضارة الفرعونية المصرية.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة التواصل مع الشباب خلال الفترة القادمة، متمنيًا أن يكونوا نواه للمستقبل وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

