أخبار مصر | تعليم القاهرة تطالب المصححين بعدم الالتزام حرفيا بنماذج الإجابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليم القاهرة تطالب المصححين بعدم الالتزام حرفيا بنماذج الإجابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بالموجهين الأوائل للغة العربية على مستوي 32 إدارة تعليمية وذلك استعداداً لتصحيح مادة اللغة العربية عقب الإنتهاء من الإمتحان.

وشدد مدير المديرية على الموجهين بالمرونة في التصحيح والأخذ بالإجابات الصحيحة وعدم الإلتزام حرفياً بنموذج الإجابة.

كما أكد على ضرورة العمل في منظومة متكاملة لصالح الطالب الذي يمثل مستقبل مصر، موضحا أن الامتحانات هي التي تحدد مستوي الطالب لرفع أدائه وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة من خلال الأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علمياً للوصول بهم لأعلي مستوي.