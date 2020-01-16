أخبار مصر | محافظة القاهرة: مولنا مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: مولنا مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سمير عبد المجيد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، أن جهاز المشروعات الصغيرة قام بتمويل مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019 كما قدم مشروعات تدريب للشباب على الأعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح أسواق جديدة للعمل واتاحة فرص عمل جديدة، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها، بالإضافة إلى المعارض الخارجية بمل لا يقل عن 6 معارض سنوية يتحمل الجهاز 50 % من نفقات التنظيم والانتقالات.

وفى ذات السياق، أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تجهز لتنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به إعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب فى جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من شباب العاصمة، بمشاركة الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمى لمشروع ال100 الف فدان صوب زراعية، وممثل من صندوق مكافحة الإدمان، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة على رأسهم نواب المحافظ، والسكرتير العام، وعدد كبير من شباب محافظة القاهرة.