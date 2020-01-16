أخبار مصر | الآثار: إجراءات جديدة لتأمين معابد الكرنك وطريق الكباش

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تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الخميس، عدد من المواقع الأثرية في مدينة الأقصر، للوقوف على حركة السياحة والاستعادات التي تتخذها الوزارة لاستقبال زوارها من مختلف دول العالم.

وأوضح وزيري أن وزارة السياحة والآثار اتخذت كافة الاستعداد في جميع المناطق الأثرية لتقديم أفضل الخدمات للسائح من نظافة الموقع، ووجود مظلات للاستراحة، ولوحات إرشادية، كما تعاقدت الوزارة مع شركة للأمن لتبدأ اليوم أولي أيام عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش.

وأشار وزيري إلى أن مدينة الأقصر تشهد إقبالًا كثيفًا من مختلف دول العالم، وقد أعرب الزوار عن سعادتهم وارتياحهم داخل المواقع الأثرية من ناحية الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.